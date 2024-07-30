В Челябинской области суд приговорил самарца к 5,5 года колонии за призывы к терроризму

Суд приговорил уроженца Самары к пяти с половиной годам колонии общего режима за опубликованный в интернете призыв к терроризму, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Челябинской области.

Сотрудники управления пресекли деятельность террористического характера, задокументировав размещение мужчиной в Сети комментария, в котором он призывал к осуществлению терроризма.

"Центральный окружной военный суд признал виновным уроженца города Самары в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". — Ред.) УК России", — говорится в сообщении ведомства.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев. Кроме того, осужденный на три года лишен права заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.