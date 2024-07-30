Интернет-мошенники выманили у доверчивого самарца 500 тыс. рублей

В Самаре возбудили очередное уголовное дело по факту интернет-мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

46-летнему мужчине позвонил незнакомец и предложил заработать на биржевой платформе. По инструкции собеседника самарец за месяц вложил 500 тыс. рублей. Потом звонивший перестал выходить на связь, а потерпевший понял, что стал жертвой мошенничества.