"Акрон" разгромно проиграл "Рубину" — 0:4

Во вторник, 30 июля, в Казани в первом туре Фонбет Кубок России тольяттинский "Акрон" в гостях проиграл "Рубину" — 0:4.

Уже на восьмой минуте казанцы открыли счет в матче, отличился Даниил Кузнецов. На 49 минуте с подачи Юкича, гол головой забил Илья Рожков. На 75 минуте гол+пас оформил Александар Юкич, который побежал с центра поля и выйдя один на один с Волковым, пробил в правый нижний угол — 3:0.

Точку в матче поставил нигерийский нападающий "Рубина" Иву, на 80 минуте, после углового, в борьбе мяч отскочил Угочукву, который не промазал по воротам "Акрона" — 4:0

Следующий матч тольяттинцы проведут 3 августа в Самаре, соперником станет московский "Динамо".