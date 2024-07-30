"Акрон" разгромно проиграл "Рубину" — 0:4

Во вторник, 30 июля, в Казани в первом туре Фонбет Кубок России тольяттинский "Акрон" в гостях проиграл "Рубину" — 0:4.
Уже на восьмой минуте казанцы открыли счет в матче, отличился Даниил Кузнецов. На 49 минуте с подачи Юкича, гол головой забил Илья Рожков. На 75 минуте гол+пас оформил Александар Юкич, который побежал с центра поля и выйдя один на один с Волковым, пробил в правый нижний угол — 3:0.
Точку в матче поставил нигерийский нападающий "Рубина" Иву, на 80 минуте, после углового, в борьбе мяч отскочил Угочукву, который не промазал по воротам "Акрона" — 4:0
Следующий матч тольяттинцы проведут 3 августа в Самаре, соперником станет московский "Динамо".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!