Заур Тедеев: "Футболисты, вышедшие против "Рубина" до этого еще не играли вместе"

После кубкового матча "Рубин" — "Акрон" (4:0) главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев поделился своим мнением о причинах крупного поражения.

"Сегодня мы заслуженно проиграли, потому что допустили много моментов у наших ворот и достаточно простые ошибки. В первую очередь это связано с тем, что весь состав, который вышел с первых минут — это футболисты, которые до этого еще не играли вместе. Причем времени на подготовку у этих парней было немного, вчера была тренировка, а позавчера — восстановление, мы даже не выходили на футбольное поле", - комментирует тренер.

По его словам, когда команда играет через два, на третий день после выезда в Воронеж выпускать игроков основы было проблематично. "Акрон" продолжает комплектоваться, приезжают новички, адаптация которых еще требует времени, поэтому нужна была ротация состава.

"Если говорить о задаче на Кубок России, мы будем выходить на каждый матч и добиваться максимального результата, но понимаем, что команда на эти два турнира разделится. Сегодня многие клубы этим пользуются, особенно те, которые не имеют больших финансов для приобретения футболистов, которые могли бы составить большую конкуренцию на одну позицию. Мы ведем селекцию и делаем все возможное, чтобы привести в команду новых игроков, подходящих под наш стиль игры и уровень", - заверил Тедеев.