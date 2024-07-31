Полузащитник "Акрона" Руслан Апеков переходит в "Камаз"

Полузащитник ФК "Акрон" Руслан Апеков, весной находившийся в аренде в "Ленинградце", переходит в "Камаз", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Спортсмен пополнил состав команды в январе 2023 года. За это время он провел в форме "Акрона" 37 матчей во всех турнирах, отдал одну голевую передачу и забил три мяча.