Полузащитник "Акрона" Руслан Апеков переходит в "Камаз"

Полузащитник ФК "Акрон" Руслан Апеков, весной находившийся в аренде в "Ленинградце", переходит в "Камаз", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Спортсмен пополнил состав команды в январе 2023 года. За это время он провел в форме "Акрона" 37 матчей во всех турнирах, отдал одну голевую передачу и забил три мяча.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!