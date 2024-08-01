"Крылья Советов" подпишут нападающего "Динамо" Ульви Бабаева

Самарские "Крылья Советов" могут арендовать нападающего Ульви Бабаева, выступающего за дубль московского "Динамо". Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.
По его данным договор аренды рассчитан на год и имеет опцию выкупа.
В текущем сезоне 20-летний вингер в 15 матчах забил семь мячей и отдал три голевых паса.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!