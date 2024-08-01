"Крылья Советов" подпишут нападающего "Динамо" Ульви Бабаева

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Самарские "Крылья Советов" могут арендовать нападающего Ульви Бабаева, выступающего за дубль московского "Динамо". Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.