Тольяттинец решил разобрать угнанный мопед, потому что не смог завести его

В Тольятти 28-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об угоне мопеда. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
38-летняя тольяттинка припарковала около ТЦ свой мопед, а через час его уже не было. Ущерб составил около 70 тыс. рублей.
Разыскали подозреваемого недалеко от места преступления. 28-летний мужчина признался, что решил прокатиться на чужом мопеде. Вот только завести его не получилось. Поэтому тольяттинец откатил транспорт за ближайшие деревья и начал разбирать, чтобы завести двигатель.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки