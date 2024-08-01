Тольяттинец решил разобрать угнанный мопед, потому что не смог завести его

В Тольятти 28-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об угоне мопеда. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

38-летняя тольяттинка припарковала около ТЦ свой мопед, а через час его уже не было. Ущерб составил около 70 тыс. рублей.

Разыскали подозреваемого недалеко от места преступления. 28-летний мужчина признался, что решил прокатиться на чужом мопеде. Вот только завести его не получилось. Поэтому тольяттинец откатил транспорт за ближайшие деревья и начал разбирать, чтобы завести двигатель.