Михаил Смирнов провел заседание правительства Самарской области

В четверг, 1 августа, врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Михаил Смирнов провел заседание областного кабинета министров. Это заседание стало первым после назначения Михаила Смирнова на пост. В обсуждении вопросов повестки, помимо глав министерств и ведомств, участвовали депутаты Самарской губернской думы, главы муниципальных образований.

Главы региональных министерств и ведомств утвердили отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2024 г., одобрили изменения в нормативный акт об установлении размера оплаты за проезд по платным участкам автомобильных дорог, созданных на основании концессионных соглашений, а также рассмотрели предварительные итоги реализации региональных составляющих национального проекта "Экология".

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования отвечает за реализацию следующих региональных составляющих нацпроекта - "Чистая страна", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов", "Оздоровление Волги". По исполнению показателей в основном замечаний нет, проекты реализуются в соответствии с графиком.

По решению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева минлесхозу недавно были переданы полномочия по реализации проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". На этой теме Михаил Смирнов призвал коллег сконцентрироваться, поскольку здесь сосредоточено множество проблемных вопросов. Ситуация по обращению с отходами - наиболее острая и чувствительная, отметил Михаил Смирнов. Три показателя проекта (по доле обработки, утилизации и по размещению ТКО) находятся в "красной зоне" в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию ряда объектов.

"Уважаемые коллеги, я предлагаю новые правила работы. Вы доложили о состоянии дел, значительное число проектов находится в "красной зоне". Прошу впредь в ходе докладов сообщать о тех проблемах, которые вы не можете устранить, с чем приходится сталкиваться, что мешает в работе. Потому что сейчас, исходя из доклада, создается впечатление, что все в норме. Но цифры говорят об обратном! На будущее, в том числе и по другим вопросам повестки дня, давайте концентрироваться на проблемах, на сложностях и на тех вопросах, которые нужно решать. Ставим вопрос - предлагаем решение. Не будем приглаживать, не должно быть просто общих информационных докладов", - прокомментировал врио председателя правительства доклад руководителя ведомства.

Михаил Смирнов поручил провести отдельное совещание по проблемам реализации проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Кроме того, перед министрами поставлена задача подготовить предложения по объектам, которые можно включить в новый национальный проект "Экология", который по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина стартует в 2025 году. Врио первого вице-губернатора поручил подготовить обоснование заявок в нацпроект от региона в двухнедельный срок.

Отчет об исполнении бюджета представил врио министра управления финансами Самарской области Владимир Панферов. Как сообщил руководитель ведомства, за прошедшее полугодие в областной бюджет поступило 136 млрд 226 млн руб. доходов, что составляет 52,6% от годовых плановых назначений. При этом увеличились поступления налоговых и неналоговых доходов, в частности, по акцизам и налогам на доходы физических лиц. Так, сумма поступлений по налогу на доходы физических лиц увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6 млрд руб., или почти на 34%. Это связано с ростом среднемесячной зарплаты работников организаций.

Расходы областного бюджета за первое полугодие 2024 г. составили 114 млрд 423 млн рублей. Наибольший удельный вес в выплатах из областной казны составили расходы на социальную политику (28%), образование (26%), национальную экономику (18%) и здравоохранение (10%). Все публичные нормативные обязательства и обязательства перед поставщиками и подрядчиками, принятые главными распорядителями средств областного бюджета, исполнялись в установленные сроки.

Региональный кабинет министров единогласно утвердил отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие. Документ будет направлен на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы.

Участники заседания одобрили изменения в нормативный акт об установлении размера оплаты за проезд по платным участкам автомобильных дорог, созданных на основании концессионных соглашений. Новая норма имеет уточняющий характер и принята с целью приведения регионального нормативного акта в соответствие с федеральным законодательством. Изменения не повлияют на размер стоимости проезда по платным трассам, утвержденный ранее. В настоящее время водители освобождены от оплаты за проезд по трассе "Обход Тольятти" и мосту через Волгу, движение по которым 16 июля открыл президент России Владимир Путин и глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Тем не менее выезд на дорогу технически возможен только через пропускные пункты (в дальнейшем - пункты оплаты проезда).

Михаил Смирнов акцентировал внимание на обращениях граждан, которые ранее жаловались на низкую пропускную способность новой дороги, где фактически работали только два пункта пропуска из четырех.

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Неретин доложил о мерах, принятых министерством по решению этой проблемы. В настоящее время задействованы все пропускные пункты, они работают в штатном режиме, не препятствуя движению по новой магистрали, отметил врио министра.



