В Самарской области вынесли приговор одному из участников ОПГ наркосадоводов

Кинельский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело участника ОПГ наркосадоводов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2022–2023 гг. мужчина с сообщниками выращивал коноплю в теплице на даче в пос. Усть-Кинельский. Более 1,3 кг готового "продукта" он хранил дома в пос. Алексеевка для сбыта.

Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В отношении остальных участников ОПГ судебное следствие еще продолжается.