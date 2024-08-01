В Самарской области вынесли приговор одному из участников ОПГ наркосадоводов

Кинельский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело участника ОПГ наркосадоводов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В 2022–2023 гг. мужчина с сообщниками выращивал коноплю в теплице на даче в пос. Усть-Кинельский. Более 1,3 кг готового "продукта" он хранил дома в пос. Алексеевка для сбыта.
Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В отношении остальных участников ОПГ судебное следствие еще продолжается.
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