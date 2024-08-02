Георгий Джикия контактировал с "Крыльями Советов" по поводу трансфера

Экс-капитан "Спартака" Георгий Джикия контактировал с "Крыльями Советов" по поводу своего перехода в самарский клуб, сообщает bombardir.ru.
30-летний футболист сообщил, что склоняется к продолжению карьеры за границей.
Защитник пребывает в статусе свободного агента.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!