Георгий Джикия контактировал с "Крыльями Советов" по поводу трансфера

Экс-капитан "Спартака" Георгий Джикия контактировал с "Крыльями Советов" по поводу своего перехода в самарский клуб, сообщает bombardir.ru.

30-летний футболист сообщил, что склоняется к продолжению карьеры за границей.

Защитник пребывает в статусе свободного агента.