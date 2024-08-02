Брат организатора незаконной миграции сам оказался организатором незаконной миграции

В пятницу, 2 августа, стали известны подробности вскрытой силовиками в Самарской области схемы по незаконной легализации мигрантов гражданином Таджикистана. Оказалось, что помогал иностранцу его родной брат.

Напомним, ранее из Самарской области выдворили гражданина Таджикистана Фарруха Зафаровича Салохиддинова 21.06.1999 года рождения. По данным силовиков, он занимался незаконной легализацией мигрантов в регионе.

Скольких мигрантов мог незаконно легализовать Салохиддинов, еще уточняется. Но известно, что сотрудники УВМ ГУ МВД по Самарской области установили: иностранец пребывает в 63 регионе России незаконно. В результате мужчину привлекли к административной ответственности и выдворили рейсом Самара — Душанбе. Ему также запретили въезд в страну на ближайшие пять лет.

Как выяснилось, у Фарруха был родной брат — Зафар 26.06.1977 года рождения. И именно Зафар, по оперативным данным, помогал Фарруху трудиться. Оба брата были гражданами Таджикистана, и оба находились в Самарской области незаконно. По данным источников Волга Ньюс, Зафара тоже привлекли к ответственности и депортировали.