16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Брат организатора незаконной миграции сам оказался организатором незаконной миграции Троих обвиняемых в краже нефти будут судить в Самарской области Не признал вину: появились подробности гибели девочки на сапборде под Самарой В Самаре вынесен приговор мужчинам, синтезировавшим 128 кг наркотиков Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Преступления Происшествия

Брат организатора незаконной миграции сам оказался организатором незаконной миграции

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 91
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 2 августа, стали известны подробности вскрытой силовиками в Самарской области схемы по незаконной легализации мигрантов гражданином Таджикистана. Оказалось, что помогал иностранцу его родной брат.

Напомним, ранее из Самарской области выдворили гражданина Таджикистана Фарруха Зафаровича Салохиддинова 21.06.1999 года рождения. По данным силовиков, он занимался незаконной легализацией мигрантов в регионе.

Скольких мигрантов мог незаконно легализовать Салохиддинов, еще уточняется. Но известно, что сотрудники УВМ ГУ МВД по Самарской области установили: иностранец пребывает в 63 регионе России незаконно. В результате мужчину привлекли к административной ответственности и выдворили рейсом Самара — Душанбе. Ему также запретили въезд в страну на ближайшие пять лет.

Как выяснилось, у Фарруха был родной брат — Зафар 26.06.1977 года рождения. И именно Зафар, по оперативным данным, помогал Фарруху трудиться. Оба брата были гражданами Таджикистана, и оба находились в Самарской области незаконно. По данным источников Волга Ньюс, Зафара тоже привлекли к ответственности и депортировали.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1