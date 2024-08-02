НОВИКОМ рассказал о ребрендинге и льготных программах кредитования МСП

Дочерний банк Госкорпорации Ростех провел деловую встречу с предприятиями малого и среднего предпринимательства (МСП) в Нижнем Новгороде. Мероприятие прошло в формате бизнес-завтрака, на нем НОВИКОМ рассказал о широкой линейке продуктов для эффективного бизнеса. Также банк представил свой обновленный бренд, который ориентирован на поддержку российских инженеров.

Во время ребрендинга весной этого года НОВИКОМ заявил о намерении стать лидером по финансовой поддержке предприятий, которые развивают свои технологические возможности. Для этого банк предлагает услуги крупным и малым предприятиям гражданских отраслей. Кроме того, НОВИКОМ тесно сотрудничает с малым и средним бизнесом, который входит в кооперацию крупных промышленных холдингов.

Мероприятие посетили представители Торгово-промышленной палаты, Фонда развития промышленности, Центра импорта и импортозамещения, а также руководители компаний малого и среднего бизнеса Нижегородской области. Участники встречи обсудили меры господдержки и возможности, которые банк может предоставить предприятиям.

Например, это продукты "НСО с фиксированной ставкой" и "Спецсчет". Последний позволяет предпринимателям разместить средства на специальном счете, чтобы обеспечить заявки и участвовать в госзакупках. Банк сохраняет эти средства и начисляет на них проценты. Помимо этого, бизнесмены узнали о других продуктах. Среди них экспресс-гарантии, которые НОВИКОМ предоставляет в режиме онлайн, "Гибкий" депозит, кредиты "Оборотный без залога" и "На исполнение контракта". Также банк может помочь воспользоваться "зонтичным" механизмом поручительства АО "Корпорации МСП" или поручительствами региональных фондов поддержки предпринимательства, если компании нужны дополнительные средства, чтобы обеспечить кредит.

"Сегодня перед страной стоят амбициозные промышленные задачи, от которых будут зависеть возможности российской экономики и уровень жизни людей. Большую роль в этом играет малое и среднее предпринимательство. Поэтому НОВИКОМ тесно сотрудничает с малым бизнесом. Мы постоянно совершенствуем партнерские программы, продукты и применяем меры государственной поддержки корпоративных клиентов. Наши бесшовные решения позволят предприятиям привлечь средства на комфортных условиях. Это поможет расширить технологические возможности и повысить конкурентоспособность бизнеса", — рассказала управляющий филиалом НОВИКОМа в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

О мерах государственной поддержки промышленности и предпринимательства на бизнес-завтраке рассказал руководитель фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области Илья Тихонов. Также в мероприятии принял участие заместитель генерального директора Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей Александр Овечкин. Он говорил о защите интересов малого и среднего бизнеса ассоциацией.

Также на мероприятии представили уникальный проект "СТАНКОФОНД: сделаем в России". Это первая в России онлайн-площадка, на которой предприятия размещают информацию о незагруженных производственных мощностях, которые другие компании могли бы задействовать в своей работе. Проект создан совместно Центром импорта и импортозамещения Нижегородской области и АНО "Горький Тех" и реализуется при поддержке Министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона.