Жители региона подали более 2 тыс. заявок на платформе "Программа развития Самарской области 2024-2029"

Жители Самарской области активно участвуют в разработке программы развития региона. За первую неделю работы платформы "Программа развития Самарской области 2024-2029", как посчитали в правительстве, поступило более 2200 предложений от жителей региона.

По предварительным данным, наибольшее количество предложений касается ключевых направлений:

- создание комфортной и безопасной среды для жизни,

- народосбережение, рост благосостояния семей,

- обеспечение экологического благополучия региона.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев: "Буду благодарен каждому, кто примет участие в нашей совместной работе над разработкой программы развития Самарской области - напишет свои предложения, замечания, обратится с наказом. Давайте вместе сделаем Самарскую область самым благополучным регионом России".

Платформа продолжает работу, и все желающие могут оставить предложения на официальном сайте. Каждая идея будет рассмотрена и учтена при формировании итоговой программы развития региона на ближайшую пятилетку.

Как отмечают эксперты, подход к разработке стратегии развития с активным вовлечением граждан позволит создать действительно эффективную и отвечающую запросам населения программу.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников: "Особенно важно, что среди приоритетных направлений жители выделяют комфортную среду, народосбережение и экологию. Это говорит о понимании современных вызовов устойчивого развития. Высокая активность на старте проекта - более 2200 заявок за неделю - свидетельствует о готовности людей участвовать в управлении регионом".

Ожидается, что итоговый документ программы развития, сформированный с учетом предложений жителей, будет представлен общественности в конце августа текущего года.