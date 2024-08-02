Жители региона подали более 2 тыс. заявок на платформе "Программа развития Самарской области 2024-2029"

Жители Самарской области активно участвуют в разработке программы развития региона. За первую неделю работы платформы "Программа развития Самарской области 2024-2029", как посчитали в правительстве, поступило более 2200 предложений от жителей региона.
По предварительным данным, наибольшее количество предложений касается ключевых направлений:
- создание комфортной и безопасной среды для жизни,
- народосбережение, рост благосостояния семей,
- обеспечение экологического благополучия региона.
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев: "Буду благодарен каждому, кто примет участие в нашей совместной работе над разработкой программы развития Самарской области - напишет свои предложения, замечания, обратится с наказом. Давайте вместе сделаем Самарскую область самым благополучным регионом России".
Платформа продолжает работу, и все желающие могут оставить предложения на официальном сайте. Каждая идея будет рассмотрена и учтена при формировании итоговой программы развития региона на ближайшую пятилетку.
Как отмечают эксперты, подход к разработке стратегии развития с активным вовлечением граждан позволит создать действительно эффективную и отвечающую запросам населения программу.
Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников: "Особенно важно, что среди приоритетных направлений жители выделяют комфортную среду, народосбережение и экологию. Это говорит о понимании современных вызовов устойчивого развития. Высокая активность на старте проекта - более 2200 заявок за неделю - свидетельствует о готовности людей участвовать в управлении регионом".
Ожидается, что итоговый документ программы развития, сформированный с учетом предложений жителей, будет представлен общественности в конце августа текущего года.
Последние комментарии
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!