16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Wowhaus Архлаб проведет в Самаре опен-колл Галерея "Виктория" представит "Заволгу" на "Архстоянии" Самарцам показали, как будут выглядеть фасады торгового дома "Братья Клодтъ" после ремонта В центре Самары остановили снос старинной усадьбы В Самаре до конца сентября благоустроят территорию рядом с дачей Головкина

Архитектура Культура

Wowhaus Архлаб проведет в Самаре опен-колл

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре пройдет опен-колл Wowhaus Архлаб. Архлаб — лаборатория проектирования и изучения городов, которую курируют архитекторы бюро Wowhaus, объявляет набор участников в Самаре.

Участвовать в лаборатории могут начинающие архитекторы и представители смежных профессий: дизайнеры, социологи, историки.

Программа:

— Изучение креативных инструментов исследования пространства, составление альтернативной карты Самары;

— На основе исследования определение точки потенциального развития города;

— Продумывание сценариев их трансформации.

До конца августа кураторы бюро проведут для участников серию очных и онлайн-встреч. Результаты воркшопа команда презентует на фестивале "ВолгаФест".

Участники Архлаба смогут продолжить работать над одним из кейсов в рамках осеннего набора интернатуры Wowhaus.

Чтобы принять участие в программе, нужно до 10 августа прислать мотивационное письмо и/или портфолио на почту intern@wowhaus.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:02 В Самаре под охрану взяли "дом с атлантами" и особняк Зеленко

Долго пришлось преодолевать коммерческие препоны. Но свершилось!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:15 Стартовал конкурс на создание проекта пятой очереди набережной Волги в Самаре

Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:13 В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.

Фото на сайте

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1