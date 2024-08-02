Wowhaus Архлаб проведет в Самаре опен-колл

В Самаре пройдет опен-колл Wowhaus Архлаб. Архлаб — лаборатория проектирования и изучения городов, которую курируют архитекторы бюро Wowhaus, объявляет набор участников в Самаре.

Участвовать в лаборатории могут начинающие архитекторы и представители смежных профессий: дизайнеры, социологи, историки.

Программа:

— Изучение креативных инструментов исследования пространства, составление альтернативной карты Самары;

— На основе исследования определение точки потенциального развития города;

— Продумывание сценариев их трансформации.

До конца августа кураторы бюро проведут для участников серию очных и онлайн-встреч. Результаты воркшопа команда презентует на фестивале "ВолгаФест".

Участники Архлаба смогут продолжить работать над одним из кейсов в рамках осеннего набора интернатуры Wowhaus.

Чтобы принять участие в программе, нужно до 10 августа прислать мотивационное письмо и/или портфолио на почту intern@wowhaus.ru.