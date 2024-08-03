"Акрон" уступил "Динамо" в первом домашнем матче в МИР РПЛ

В субботу, 3 августа, ФК "Акрон" уступил московскому "Динамо" в первом домашнем матче в МИР РПЛ, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы у москвичей забили Тюкавин и Гладышев.
В субботу, 3 августа, ФК "Акрон" уступил московскому "Динамо" в первом домашнем матче в МИР РПЛ, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы у москвичей забили Тюкавин и Гладышев.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!