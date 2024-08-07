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Власть и политика

Самарская компания с помощью методик бережливого производства увеличила выработку молочной продукции

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В Самарской области продолжается реализация национального проекта "Производительность труда", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, в рамках одного из своих визитов на самарское предприятие глава региона Вячеслав Федорищев отмечал, что для достижения поставленных целей необходим обмен успешными практиками между участниками нацпроекта "Производительность труда" и призвал предприятия, которые уже давно реализуют мероприятия нацпроекта, активно ими делиться с другими компаниями.

"Нацпроект "Производительность труда" служит для увеличения конкурентоспособности и эффективности российских компаний. В Самарской области 178 таких организаций, различных отраслей от агропромышленного комплекса до сферы торговли. Благодаря этому проекту они безвозмездно оптимизируют производственные процессы, внедряя современные "бережливые" компетенции", — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

В рамках реализации национального проекта при активной поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) компания "Молочные продукты "Русагро"
(с. Кошки) улучшила производственные процессы. РЦК оказал методическую и консультационную поддержку, которая способствовала изменениям и достижению результатов.

Целью пилотного проекта было внедрение принципов бережливого производства на эталонном участке, включающем этапы приемки, сепарирования, пастеризации и отгрузки сливок. В результате реализации время протекания процесса сократилось на 11%, незавершенное производство снизилось на 12%, а выработка увеличилась на 17%.

"Успешное завершение пилотного проекта по внедрению бережливого производства — это важный шаг для нашего предприятия. Мы убедились, что инструменты бережливого производства работают и приносят реальные результаты. В планах продолжать внедрение методик на производственных площадках", — прокомментировала Марина Замулина, руководитель приемно-аппаратного цеха и производства масла ООО "Молочные продукты "Русагро".

Методики бережливого производства не раз доказывали свою универсальность и эффективность. Они позволяют оптимизировать рабочие процессы, минимизировать потери и повысить производительность, что особенно актуально в условиях конкурентного рынка. Применение данных методик в молочной промышленности на примере "Русагро" подтверждает их значимость и для других сфер производства.
Основные направления оптимизации на "Русагро" коснулись организации зон для хранения отходов и запасов компонентов, размещения вспомогательного инструмента и средств индивидуальной защиты на территории цеха, а также разработки схемы движения сотрудников по цеху.

"За счет оптимальной организации рабочих мест удалось сократить время на включение/выключение насосов и поиск инструмента в цеху. Эти результаты показывают, как важна правильная организация и стандартизация процессов", — отметил руководитель проекта РЦК Павел Фокин.

Так, была введена дополнительная маркировка танков с сырьем и сливками и уборочного инвентаря по производственным зонам. Внедрены стандартные операционные процедуры для линий пастеризации, мойки автоцистерн, отгрузки и приемки сырья.

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