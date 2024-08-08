В Самарской области появится Совет глав муниципальных образований при губернаторе

На сайте правительства Самарской области опубликован проект постановления, в соответствии с которым в регионе планируется образовать Совет глав муниципальных образований при губернаторе. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

"В целях координации взаимодействия органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления (МСУ) в Самарской области по вопросам реализации государственной политики постановляю образовать Совет глав муниципальных образований Самарской области при Губернаторе Самарской области", — отмечается в тексте проекта.

Вместе с постановлением будут утверждены положение, основные задачи и состав совета.

В числе основных задач перечислены: координация взаимодействия органов исполнительной власти и органов МСУ по вопросам, затрагивающим права и законные интересы муниципальных образований Самарской области; подготовка согласованных предложений, направленных на повышение эффективности взаимодействия; координация взаимодействия органов исполнительной власти и органов МСУ с избиркомом, ТИКами (территориальными избирательными комиссиями) и УИКами (участковыми избирательными комиссиями) по вопросам организации и проведения выборов президента РФ, депутатов Госдумы, губернатора Самарской области, депутатов самарской губдумы, а также местных выборов, референдумов и иных форм прямого волеизъявления граждан; обсуждение проектов нормативных правовых актов Самарской области, затрагивающих вопросы социально-экономического развития муниципальных образований.

Планируется, что в состав совета войдут председатель (врио губернатора Вячеслав Федорищев), два его зама (врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов и врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Вячеслав Романов), секретарь (и.о. заместителя руководителя департамента внутренней политики Самарской области — руководителя управления по взаимодействию с муниципальными образованиями Андрей Шапиро), а также члены Совета, "принимающие участие в его работе на общественных началах". Пока в документе названа лишь фамилия исполнительного директора Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" Дмитрия Славецкого. Остальные муниципалитеты и муниципальные образования представлены только должностями.

Отмечается, что персональный состав будет утвержден губернатором.

"Организационной формой деятельности совета является заседание. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц", — отмечается в проекте постановления.