В Самарской области выплаты ветеранам труда вернули в полном объеме

В четверг, 8 августа, в Тольятти на площадке ПАО "КуйбышевАзот" состоялось общее отчетно-выборное собрание ассоциации "Союз работодателей Самарской области", на котором были рассмотрены итоги работы с 2020 по 2024 годы и задачи на перспективу. Также, прошло заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Участие в их работе принял врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Самарская область — это сильный индустриальный регион. Мы сильны своей экономикой, производством, людьми, которые работают на наших предприятиях. Я хотел бы поблагодарить руководителей Союза за активную работу на благо региона, за участие в решении приоритетных вопросов социально-экономического развития, касающихся социально-трудовых отношений, развития деловой среды, улучшения инвестиционного климата", — отметил руководитель региона, приветствуя участников собрания.

Напомним, в состав Ассоциации на сегодняшний день входит 122 стратегические системообразующие предприятия регионального и федерального уровня, а также компании малого и среднего бизнеса, научные, образовательные учреждения с общим количеством работающих около 200 тысяч человек. Союз работодателей с момента своего образования — с 1996 года — объединяет представителей ведущих отраслей экономики.

Ключевым направлением взаимодействия ассоциации с правительством Самарской области, органами местного самоуправления и профсоюзами является работа в сфере социального партнерства. "Важное место в сохранении и упрочении стабильности по праву принадлежит трехсторонним комиссиям, которые обеспечивают регулирование социально-трудовых отношений. Именно там закладываются такие стратегически важные задачи, как стимулирование открытия новых производств, отстаивание интересов работодателей, обеспечение эффективной занятости населения, установление минимальной заработной платы, создание безопасных и здоровых условий труда, оздоровление работников и членов их семей, социальных гарантий", — отметил он.

За истекший период дважды между правительством Самарской области, областным союзом "Федерация профсоюзов Самарской области" и ассоциацией "Союз работодателей Самарской области" заключались соглашения о регулировании социально-трудовых отношений: в ноябре 2020 года и в декабре 2023 года. К сегодняшнему дню подготовлено еще два дополнительных соглашения.

Первым документом был закреплен минимальный размер заработной платы для всех работников организаций внебюджетной сферы. К действующему МРОТ, сейчас он составляет 19 242 рубля, был применен повышающий коэффициент. Теперь в Самарской области минимальная заработная плата составит 20 204 рубля.

"Размер оплаты труда был предложен Федерацией профсоюзов в октябре 2021 года, но, к сожалению, до сегодняшнего момента не находил поддержки со стороны правительства региона, — отметил председатель областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области" Дмитрий Колесников. — Вячеслав Андреевич Федорищев наше предложение поддержал. Это очень важно и не только для малообеспеченных, низкооплачиваемых работников. Сегодня в условиях кадрового голода нам очень важно делать наш регион конкурентоспособным, в том числе по заработной плате. Поэтому подписанное соглашение — большой шаг к повышению конкурентоспособности, ответственного отношения к работникам".

"Также утвердили, что с 1 января 2025 года 25 тысячам жителям Самарской области вернут ежемесячные выплаты за звание "Ветеран труда". В 2017 году был введен "порог" размера пенсии, дающего право для назначения и получения денежной суммы. Теперь его не будет. Кроме того, специалистам предприятий оборонно-промышленного комплекса будет предложено санаторно-курортное оздоровление. Субсидировать его будет область. Дополнительные меры поддержки предусмотрели для специалистов скорой помощи, социальных работников на селе, выпускников аграрных ссузов и вузов", — добавил Вячеслав Федорищев.

Вторым соглашением утвердили социальный стандарт поддержки участников СВО и членов их семей. "Это позволит сохранить для наших защитников социально-трудовые гарантии и укрепить действующие меры помощи. Участники специальной военной операции и их родные должны быть уверены в том, что мы окажем им всю необходимую помощь и заботу", — отметил глава региона.