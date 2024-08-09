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Футбол Спорт

Гарре приступит к тренировкам в общей группе после игры с "Факелом"

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Форвард самарских "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре, восстанавливающийся после травмы, приступит к занятиям в общей группе после матча 4‑го тура МИР РПЛ с воронежским "Факелом", сообщает championat.com.

"Бенхамин Гарре после матча с "Факелом" начнет тренировки в общей группе с ограничениями", — сообщили изданию в пресс-службе самарского клуба.

Напомним, 24-летний аргентинец был заменен на 50-й минуте матча 2-го тура РПЛ против "Ростова" и занимался по индивидуальной программе.

Матч "Крылья Советов" — "Факел" состоится 11 августа в Самаре.

Гарре в текущем сезоне сыграл два матча за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 8 млн евро.

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