Гарре приступит к тренировкам в общей группе после игры с "Факелом"

Форвард самарских "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре, восстанавливающийся после травмы, приступит к занятиям в общей группе после матча 4‑го тура МИР РПЛ с воронежским "Факелом", сообщает championat.com.
"Бенхамин Гарре после матча с "Факелом" начнет тренировки в общей группе с ограничениями", — сообщили изданию в пресс-службе самарского клуба.
Напомним, 24-летний аргентинец был заменен на 50-й минуте матча 2-го тура РПЛ против "Ростова" и занимался по индивидуальной программе.
Матч "Крылья Советов" — "Факел" состоится 11 августа в Самаре.
Гарре в текущем сезоне сыграл два матча за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 8 млн евро.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!