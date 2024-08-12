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Суды Происшествия

В Самарской области отменили приговор организаторам "фабрики мигрантов"

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Шестой кассационный суд отменил приговор четверым создателям "фабрики мигрантов". Информация отображается на сайте инстанции.

Напомним, обвиняемых по этому делу было четверо. Трое — родные братья Мухамед Кобилов и Наимджон Кабилов, а также Фируз Шералиев — уроженцы Таджикистана. Четвертый — Никита Грабовский, бывший сотрудник паспортно-визовой службы, уже привлекавшийся за фиктивную регистрацию иностранцев. Четверке инкриминировали то, что они в 2016–2020 гг. легализовали 7034 мигранта. Расследованием занимались сотрудники следственного управления УМВД РФ по Тольятти. Четырех обвиняемых посчитали организаторами массового незаконного пребывания в РФ иностранных граждан с целью извлечения дохода из их легализации (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Максимальная санкция статьи — до семи лет лишения свободы. До обвинительного приговора дело не дошло.

Как отмечает депутат Госдумы Михаил Матвеев, судья Онучина объявила об истечении срока давности привлечения к ответственности.

"После моего вмешательства и общественного резонанса, поднятого русскими каналами, решение было отменено, в итоге группе дали по три года (что тоже мало)", — прокомментировал Михаил Матвеев.

В письме Генпрокуратуры, которое некоторое время назад выложил политик, указано, что прокуратура направила в суд в апреле 2024 г. иск о признании незаконным бездействия ГУ МВД по Самарской области и возложении обязанности аннулировать разрешительные документы в отношении нарушивших закон мигрантов. При этом, как сообщал Михаил Матвеев, из 7 тыс. незаконно легализовавшихся в Тольятти мигрантов 219 человек стали гражданами России, а 293 находятся на пути к цели (имеют вид на жительство).

Сейчас на сайте Шестого кассационного суда значится, что отменен обвинительный приговор суда апелляционной инстанции. Основанием указаны "существенные нарушения уголовно-процессуального закона".

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