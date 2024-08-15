Почти 1000 общедомовых счетчиков тепла в регионе требуют поверки или ремонта

Около 950 объектов (в том числе 700 МКД), принадлежащих управляющим компаниям, бюджетным организациям и предприятиям Самарской области, требуют проведения поверки или ремонта приборов учета тепла. Об этом сообщает АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Пока этого не сделано, компания выставляет счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:

тепловой нагрузки объекта, по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям;

утвержденного норматива потребления в МКД.

С информацией о причинах и списках адресов, по которым показания приборов учета не были приняты к расчетам, можно ознакомиться на сайте ПАО "Т Плюс".

"Некоторые УК и ТСЖ недостаточно следят за этими приборами, в итоге плата за тепло начисляется жителям по нормативу. Аналогичная ситуация по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям, ненадлежащая эксплуатация приборов учета потребителем приводит к расчету по нагрузке и возможно к убыткам для предприятия или бюджета РФ. Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений — это первый и самый важный шаг к экономии", — отметил технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.