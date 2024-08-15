Почти 1000 общедомовых счетчиков тепла в регионе требуют поверки или ремонта

Около 950 объектов (в том числе 700 МКД), принадлежащих управляющим компаниям, бюджетным организациям и предприятиям Самарской области, требуют проведения поверки или ремонта приборов учета тепла. Об этом сообщает АО "ЭнергосбыТ Плюс".
Пока этого не сделано, компания выставляет счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:
- тепловой нагрузки объекта, по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям;
- утвержденного норматива потребления в МКД.
С информацией о причинах и списках адресов, по которым показания приборов учета не были приняты к расчетам, можно ознакомиться на сайте ПАО "Т Плюс".
"Некоторые УК и ТСЖ недостаточно следят за этими приборами, в итоге плата за тепло начисляется жителям по нормативу. Аналогичная ситуация по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям, ненадлежащая эксплуатация приборов учета потребителем приводит к расчету по нагрузке и возможно к убыткам для предприятия или бюджета РФ. Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений — это первый и самый важный шаг к экономии", — отметил технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!