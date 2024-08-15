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Материал о "нападении" бизнес-леди на сотрудницу "Вайлдберриз" передали в прокуратуру Дело о двойном убийстве на ферме ушло в суд В Самарской области ФСБ и МВД вскрыли хищение 70 млн руб. на "Оздоровлении Волги" В Сызрани будут судить местного жителя, обвиняемого в краже из частного дома В Самаре возбудили дело о хищении 10 млн рублей на соли

Преступления Происшествия

Материал о "нападении" бизнес-леди на сотрудницу "Вайлдберриз" передали в прокуратуру

СЫЗРАНЬ. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские собрали первоначальный материал проверки о "нападении" на сотрудницу "Вайлдберриз". ЧП произошло в Сызрани.

Напомним, женщина пришла в пункт выдачи и осталась недовольна. В соцсетях сообщают, что клиентка хотела забрать жидкость для мытья стекол, но ей почему-то пришли гвозди. Сотрудница пункта самовывоза объяснила, что нужно решать проблему с маркетплейсом.

"Клиентка решила позвонить "начальству". Мирной беседы не получилось — в итоге в сотрудницу полетели упаковка и телефон", — сообщают в соцсетях.

Информация подтверждена видео, на котором даже звучат угрозы девушке-сотруднице. В полиции сообщали, что проводят проверку.

Тем временем, жители Сызрани опознали в недовольной клиентке местную бизнес-леди. По словам ряда жителей, женщина якобы заведует турбазой и имеет отношение к "ритуалке". Комментаторы даже высказали опасение, что историю "замнут" из-за статуса бизнес-леди.

"Сотрудники полиции передали материал проверки в прокуратуру", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области 15 августа.

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