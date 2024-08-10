Полиция проводит проверку из-за нападения на сотрудницу "Вайлдберриз" с гвоздями

В Сызрани правоохранители разбираются в поведении странной клиентки интернет-магазина. Женщина пришла в пункт выдачи "Вайлдберриз", но осталась недовольна услугой.
В соцсетях сообщают, что клиентка хотела забрать жидкость для мытья стекол, но ей почему-то пришли гвозди. Сотрудница пункта самовывоза объяснила, что нужно решать проблему с маркетплейсом.
"Но клиентка решила позвонить "начальству". Мирной беседы не получилось — в итоге в сотрудницу полетели упаковка и телефон", — сообщают в соцсетях.
Информация подтверждена видео, на котором звучат угрозы девушке-сотруднице.
"Заявление у нас есть, мы проводим проверку", — уточнили в ГУ МВД по Самарской области.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?