Полиция проводит проверку из-за нападения на сотрудницу "Вайлдберриз" с гвоздями

В Сызрани правоохранители разбираются в поведении странной клиентки интернет-магазина. Женщина пришла в пункт выдачи "Вайлдберриз", но осталась недовольна услугой.

В соцсетях сообщают, что клиентка хотела забрать жидкость для мытья стекол, но ей почему-то пришли гвозди. Сотрудница пункта самовывоза объяснила, что нужно решать проблему с маркетплейсом.

"Но клиентка решила позвонить "начальству". Мирной беседы не получилось — в итоге в сотрудницу полетели упаковка и телефон", — сообщают в соцсетях.

Информация подтверждена видео, на котором звучат угрозы девушке-сотруднице.

"Заявление у нас есть, мы проводим проверку", — уточнили в ГУ МВД по Самарской области.

