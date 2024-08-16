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Суды Происшествия

Обвиняемые в создании порностудии в Самаре получили пять лет заключения на двоих

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 августа, в Октябрьском районном суде огласили приговор двум фигурантам уголовного дела о незаконном изготовлении порнографических материалов с использованием интернета. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, 27-летний студент и его сообщник арендовали квартиры и искали в социальных сетях девушек, которым за высокое вознаграждение предлагали участвовать в вебкаме. Они проводили в интернет-сервисах трансляции с порнографическим контентом.

Доступ к данному сайту на территории России заблокирован Роскомнадзором. При этом сам сайт требует лишь формального подтверждения со стороны пользователя о достижении им возраста 18 лет. 

Студенту удалось организовать сеть студий под общим названием, которые он разместил в Самаре в нескольких съемных квартирах. Организатор оборудовал в каждом из помещений изолированные комнаты, установив в них кровати, персональные компьютеры с веб-камерами. Разместил там специально подобранную одежду и другие вещи, необходимые для работы порномоделей с клиентами. В бизнесе работало несколько десятков женщин. 

Вырученные деньги члены преступной группы и модели распределяли между собой согласно заранее достигнутой договоренности.

Судебный процесс шел несколько месяцев в закрытом режиме и 12 августа закончился обвинительным приговором. Младшему из подсудимых суд назначил 2 года и 8 месяцев лишения свободы. Старший был приговорен к 2 годам и 4 месяцам заключения.

Данный приговор еще не вступил в законную силу. Как указано на сайте суда, апелляционные жалобы на него подали два адвоката.

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