Глава СК РФ затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самарской области

Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Кутузовском Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В комментариях в аккаунте информационного центра СК России "ВКонтакте" поступило обращение жителей о том, что чиновники поселка Кутузовский не приняли меры, связанные с расселением многоквартирного аварийного дома.

Здание 1993 года постройки длительное время находится в непригодном для проживания состоянии: у него нарушена целостность несущих стен, крыши и фундамента. При этом дом признали аварийным лишь в декабре 2023 года, а срок расселения установили до 2030 года.

Гражданам было предложено временное жилье в аналогичном аварийном доме. Обратившаяся, опасаясь за жизнь и здоровье двоих своих детей, вынуждена арендовать квартиру за свой счет.

Ранее указанная ситуация получила распространение в социальной сети. В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Андрея Поздеева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении.