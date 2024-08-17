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Глава СК РФ затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самарской области

КУТУЗОВСКИЙ. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Кутузовском Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В комментариях в аккаунте информационного центра СК России "ВКонтакте" поступило обращение жителей о том, что чиновники поселка Кутузовский не приняли меры, связанные с расселением многоквартирного аварийного дома.

Здание 1993 года постройки длительное время находится в непригодном для проживания состоянии: у него нарушена целостность несущих стен, крыши и фундамента. При этом дом признали аварийным лишь в декабре 2023 года, а срок расселения установили до 2030 года.

Гражданам было предложено временное жилье в аналогичном аварийном доме. Обратившаяся, опасаясь за жизнь и здоровье двоих своих детей, вынуждена арендовать квартиру за свой счет.

Ранее указанная ситуация получила распространение в социальной сети. В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Андрея Поздеева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении.

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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

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