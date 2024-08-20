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ЖКХ и благоустройство Общество

Нацпроект "Жилье и городская среда" делает города и села Самарской области комфортнее и уютнее

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2024 г. по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в Самарской области преобразятся 123 общественные территории и 234 двора.

Фото: минэнерго и ЖКХ Самарской области

На сегодня работы по благоустройству завершены на 46 общественных пространствах и 132 дворах. Подрядчики продолжают обновлять локации.

Нацпроект делает уютнее не только города, но и сельские населенные пункты. И обязательным является также участие жителей в процессе благоустройства. Именно от их мнения зависит, какие объекты в первую очередь нуждаются в обновлении. Да и сам процесс работы подрядчиков на территориях проходит под контролем не только администраций муниципалитетов, но и местных жителей.

Новой детской площадкой в этом году порадовали детей и их родителей в районном центре Пестравка. На резиновом покрытии установлен современный игровой комплекс с горкой, спортивный комплекс с лестницами, кольцами и баскетбольным кольцом. Родители могут наблюдать за детьми на комфортных скамейках. Для любителей футбола сделано небольшое поле с песчаным покрытием. "Очень уютное получилось местечко и с мягким покрытием — безопасность очень важна", — говорит молодая мама Ирина.

В Отрадном появился новый сквер. Расположился он у нефтяного техникума. В центре локации установлен памятник Ученому коту. Вокруг много необычных скамеек. Сквер хорошо освещен. "Давно на этом месте просилось что-то подобное. Чтоб и на переменах можно было посидеть в тени деревьев, да и прохожим можно было отдохнуть. Детям уж очень нравится Кот. Сейчас, пожалуй, это самое популярное место для фотографирования у них в городе", — говорит местная жительница Елена Валентиновна.

В Чапаевске облагородили северную сторону парка у храма Сергия Радонежского. Мощеные аллеи под навесом деревьев — отличное место для прогулок. Изюминкой парка является трехуровневое освещение, состоящее из парковых фонарей, торшеров и светящейся брусчатки. "Проект необычный, привлекает внимание интересное решение с освещением. Изгибы аллеи сделаны так, что из любой части виден храм. А он у нас прекрасен, таких по всему миру по пальцам пересчитать можно", — рассказывает пенсионер Илья Семенович.

Национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется с 2019 г. по решению президента РФ Владимира Путина. Цель нацпроекта — сделать города и села более комфортными для жизни, повысить качество городской среды. Благоустроенные парки и спортивные площадки способствуют физической активности жителей. Комфортные детские площадки и места отдыха — это один из важных факторов при выборе места жительства семей с детьми.

С 2019 по 2023 г. благодаря нацпроекту в Самарской области благоустроено 790 общественных пространств и 1586 дворов. Активная работа по созданию комфортной и безопасной среды для жизни продолжается.

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