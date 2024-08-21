В Промышленном районе Самары завершается благоустройство дворов по нацпроекту

В Промышленном районе Самары завершаются работы по благоустройству дворов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает мэрия города.

Жители домов №№ 134, 136 и 144 по ул. Ново-Вокзальной решили объединить творческие инициативы и совместно подали в районную администрацию заявку на благоустройство дворовых территорий. Уже осенью соседствующие дворовые территории станут единым пространством отдыха, игр и занятий спортом для жителей всех возрастов.

Сегодня во дворах проводились работы по ремонту дворовых проездов, а также по укладке верхнего слоя безопасного прорезиненного покрытия на детской площадке у дома №134 по ул. Ново-Вокзальной.

"В этих дворах завершаются все работы по благоустройству. Сегодня мы приехали, чтобы оценить, как продвигаются работы. Отмечу, что жители также в этом участвуют - контролируют, высказывают замечания или вносят предложения, чтобы потом было комфортно жить в обновленном дворе. Инициатива и активная позиция жителей необходима с этапа подготовки самого проекта благоустройства до приемки выполненных подрядной организацией работ", - подчеркнул глава Промышленного внутригородского района Данил Морозов.

В соответствии с дизайн-проектом во дворе дома №134 по ул. Ново-Вокзальной оборудованы две детские площадки в форме окружностей с безопасным прорезиненным покрытием, вокруг площадок, а также по периметру всего двора обустроены тротуарные дорожки - выполнена укладка плиточного покрытия.

"Установлены детские игровые комплексы, качели, горки, песочница, скамейки. В ближайшее время поставят урны. Уже сегодня приступили к укладке верхнего слоя безопасного покрытия. Толщина покрытия составит пять сантиметров", - рассказал представитель подрядной организации Сергей Жуков.

Футбольное поле с искусственным покрытием, оборудованное в соседнем дворе, - самая долгожданная площадка для подрастающего поколения. Кроме того, во дворе установлены площадки с детскими игровыми комплексами и спортивными объектами, скамейками. Один из объектов игрового оборудования расположился в песочнице, еще две площадки - на ярком безопасном покрытии. Все территории сообщаются между собой благодаря тротуарным дорожкам.

Также во дворах предусмотрено асфальтирование дворовых проездов, парковочных карманов и выходов из подъездов.

До начала благоустройства во дворах по ул. Ново-Вокзальной хозяйничали заросли зеленых насаждений и устаревшие малые архитектурные формы. Из-за отсутствия тротуарных дорожек жильцам было неудобно передвигаться, дворовые проезды также нуждались в обновлении.

Помимо территорий у домов №№ 134, 136 и 144 по ул. Ново-Вокзальной, до конца августа завершится благоустройство еще четырех дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда". В настоящее время подрядные организации работают в соответствии с графиком. Ожидается, что все работы будут выполнены в срок.

Напомним, в Промышленном районе также реализуются региональные и муниципальные программы - Губернаторский проект "СОдействие", программа инициативного бюджетирования, конкурс общественных инициатив "Твой конструктор двора". Благодаря Губернаторскому проекту "СОдействие" в районе обновляется восемь территорий. Также активно воплощаются в жизнь проекты благоустройства в рамках программы инициативного бюджетирования - по ней преображается шесть дворов. Кроме того, на средства районного и регионального бюджетов обновляются проезды еще в 40 дворах.