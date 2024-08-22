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Архитектура Культура

Вместе с деревянными развалинами: в Самаре решили раздать инвесторам исторические здания

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области запустило для инвесторов сервис, в котором можно выбрать здания (ценные градоформирующие объекты или объекты культурного наследия) для восстановления и дальнейшей коммерческой эксплуатации. Для тех, кто решится, власти предлагают льготы в виде аукционной продажи объекта за один рубль или аренды по цене один рубль за 1 кв. метр.

Фото: инвестиционный портал Самарской области

Пока в списке только 13 домов. Все они находятся, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии. Вот, например, усадьба купца Слюсарева Ф.М. середины XIX века на улице Алексея Толстого, 36.

А это многоквартирный дом начала XX века на улице Степана Разина, 140.

Так выглядят "Дом Разина" (Водников, 40) и "Дом Сажина" (Вилоновская, 66).

Посмотреть список и фото всех зданий можно на инвестпортале Самарской области. Там же можно изучить паспорта объектов и записаться на консультацию.

Горожане выражают сомнения, что эти дома могут заинтересовать бизнесменов. Однако эксперты говорят, что даже на такие аварийные здания у мелких и средних инвесторов есть спрос. Только властям нужно провести подготовку объекта, сделать понятными правила работы с ними.

 

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