В Самаре будут судить лжецелительницу, "снимавшую" порчу с пенсионеров

В отделы полиции по Кировскому и Промышленному районам с небольшим интервалом поступило два заявления о фактах мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Обе заявительницы оказались пожилыми (78 и 90 лет). Они рассказали, что на улице к ним подошла женщина и представилась новым участковым врачом. Под предлогом проверки различных документов незнакомка сообщала доверчивым пенсионеркам о наличии у них порчи.

Убедив в обоих случаях, что именно сглаз является причиной проблем со здоровьем, незнакомка вместе с пенсионерками заходила к ним домой и предлагала провести обряд очищения путем заговора на ценные вещи: золотые украшения и денежные средства. Для убедительности в одном из случаев злоумышленница велела 90-летней женщине кидать часть денежных средств ей под ноги, а для полного очищения сказала завернуть все имеющиеся наличные деньги в газету, положить под кровать и рекомендовала не прикасаться к свертку три дня.

После ухода лжецелительницы, женщины, не дождавшись указанного срока, проверяли спрятанное в свертке имущество. После обнаружения пропажи денег, обманутые местные жительницы обратились в полицию за помощью.

Правоохранителям удалось установить личность и местонахождение подозреваемой — ранее судимой за аналогичное преступление жительницы Йошкар-Олы. Злоумышленница пыталась уехать в свой город на рейсовом автобусе, но в последний момент полицейские задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства

Задержанная не стала отрицать своей вины в совершении противоправных деяний. Как сообщалось ранее, у нее обнаружили часть денег, похищенных у пожилой женщины. Похищенным у второй потерпевшей имуществом она к этому моменту распорядилась по своему усмотрению.

"В настоящее время фигурантке предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Потерпевшими заявлены иски на общую сумму свыше 340 000 рублей", - отмечается в сообщении.