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В Самаре оставили в силе приговор экс-адвокату Айтасову, обещавшему "договориться" с судом

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор теперь уже бывшему адвокату Палаты адвокатов Самарской области Авугалыпу Айтасову. Мужчину ранее задержали сотрудники УФСБ по Самарской области при получении взятки в 180 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре 2022 г. адвокат предложил местному жителю по фамилии Мулдагалиев посодействовать в получении мягкого наказания в суде (а именно штрафа) для его знакомого. Последнего обвиняли в незаконном обороте наркотиков. "На расходы" адвокат попросил 180 тыс. рублей. Эти деньги юрист обещал передать сотрудникам прокуратуры и суда. Но что-то не задалось.
В конце 2022 г. оперативники "взяли" Айтасова после получения 180 тыс. от Мулдагалиева. По предварительным данным, деньги изъяли из сумки адвоката. 16 февраля следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение посредничества во взяточничестве"). Позже статью переквалифицировали на "Покушение на мошенничество". Айвугалып Айтасов ранее работал прокурором Большеглушицкого района Самарской области. Для своей защиты в суде юрист Айтасов пригласил себе еще трех адвокатов — Андрея Карномазова, Игоря Пирогова и Светлану Ильенко. Но приговор все же вышел обвинительный: год ограничения свободы с соблюдением определенных условий.
"Стороной защиты подана апелляционная жалоба, в результате рассмотрения которой Самарский областной суд оставил приговор первой инстанции без изменения", — сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области. 
Адвокаты в Самарской области нередко попадают в переплет. Например, недавно другого адвоката лишили статуса из-за пристрастия к пьяной езде. По информации из реестра адвокатов можно сделать вывод, что речь идет о Вячеславе Журавлеве, оказывавшем услуги в Чапаевске, Безенчукском и Красноармейском районах.

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