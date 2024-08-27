Школьный музей из Исаклинского района стал победителем всероссийского конкурса "Солдаты Великого Отечества"

"Единая Россия" подвела итоги ежегодного конкурса "Солдаты Великого Отечества". Лучшим сельским музеем в ПФО назван историко-краеведческий музей "Наследие" школы имени Героя Советского Союза М. К. Овсянникова села Исаклы.

Стенды с сухой информацией в экспозиции — давно в прошлом. Современный школьный музей — это про интерактив, артефакты, уникальные свидетельства героических военных лет. Именно так строится работа в историко-краеведческом музее "Наследие" школы имени Героя Советского Союза М. К. Овсянникова села Исаклы. Это образовательное пространство включает в себя, помимо экспозиционно-выставочного зала, в котором более 200 экспонатов, еще и проектно-исследовательский блок с конференц-залом.

В школьном мемориале постоянно пополняются экспозиции о Великой Отечественной войне, о боевых действиях в Афганистане, Сирии. Недавно музей принял в дар копии высших наград времен Великой Отечественной Войны, кусок брони самолета ИЛ-2, найденного в Сергиевском районе Самарской области и гильзы, найденные в Курском районе Ставропольского края.

"Главная тема музейной экспозиции — история Отечества. Историю большой страны мы рассказываем через судьбы наших земляков-героев. Так становится понятным связь каждого из нас с родной землей, и ребята понимают, что героями не рождаются. Чувство любви и долга к Родине воспитывается и все начинается с родины малой", — поделилась Екатерина Пучкова, директор музея, советник директора школы по воспитательной работе.

Исаклинский школьный музей стал победителем в номинации "Лучший сельский музей" в Приволжском федеральном округе Всероссийского конкурса "Солдаты Великого Отечества". Этот ежегодный конкурс традиционно прошел в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" среди музеев общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, техникумов, колледжей и вузов. Музеи-финалисты получат гранты от "Единой России" для своего дальнейшего развития.

"Победа в конкурсе не только почётна, но и полезна.Для нас важно поддерживать и развивать школьные музеи в каждом уголке нашей страны, ведь это самая лучшая школа патриотизма. Такие музеи создаются силами самих ребят, мотивируют их знать и любить историю, гордиться нашими Героями и своей землей", — уверен координатор проекта "Историческая память", глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

Напомним, что участниками конкурса стали более 1400 образовательных учреждений страны. В финал, в трех номинациях, вышло 89 городских, сельских и вузовских музеев.