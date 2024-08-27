"Т Плюс" завершила текущий ремонт тепловых сетей Самарской ГРЭС

В жилые дома и организации Самарского, Ленинского и части Октябрьского районов начала поступать горячая вода. Это стало возможным благодаря завершению ремонтных работ на Самарской ГРЭС.
Текущий ремонт теплосетей Самарской ГРЭС специалисты ПАО "Т Плюс" проводили с 12 по 25 августа 2024 года. В рамках этих работ тепловые сети были проверены на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Данный способ диагностики является обязательным в ходе подготовки к очередному отопительному сезону и призван выявить наиболее уязвимые участки теплосетевых коммуникаций.
"На данный момент тепловые сети от Самарской ГРЭС работают в штатном режиме, дефектов, влияющих на подачу горячего водоснабжения, нет. Персонал управляющих компаний ведет работу по подключению внутридомовых теплопринимающих систем. Со своей стороны, теплоэнергетики оказывают УК и ТСЖ всю необходимую помощь и содействие", — отметил технический директор-главный инженер "ПТС" Александр Климашин.
Руководство "Т Плюс" обращает внимание, что в случае отсутствия горячей воды после текущего ремонта сетей СамГРЭС жильцам необходимо обращаться за уточнением сроков возобновления ГВС в свою обслуживающую организацию.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!