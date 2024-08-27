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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" завершила текущий ремонт тепловых сетей Самарской ГРЭС

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В жилые дома и организации Самарского, Ленинского и части Октябрьского районов начала поступать горячая вода. Это стало возможным благодаря завершению ремонтных работ на Самарской ГРЭС.

Текущий ремонт теплосетей Самарской ГРЭС специалисты ПАО "Т Плюс" проводили с 12 по 25 августа 2024 года. В рамках этих работ тепловые сети были проверены на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Данный способ диагностики является обязательным в ходе подготовки к очередному отопительному сезону и призван выявить наиболее уязвимые участки теплосетевых коммуникаций.

"На данный момент тепловые сети от Самарской ГРЭС работают в штатном режиме, дефектов, влияющих на подачу горячего водоснабжения, нет. Персонал управляющих компаний ведет работу по подключению внутридомовых теплопринимающих систем. Со своей стороны, теплоэнергетики оказывают УК и ТСЖ всю необходимую помощь и содействие", — отметил технический директор-главный инженер "ПТС" Александр Климашин.

Руководство "Т Плюс" обращает внимание, что в случае отсутствия горячей воды после текущего ремонта сетей СамГРЭС жильцам необходимо обращаться за уточнением сроков возобновления ГВС в свою обслуживающую организацию.

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