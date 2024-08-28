16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Два организатора нарколаборатории получили крупные сроки в Самарской области В Самаре группировка, похищавшая телефоны и геймпады, выслушала приговор Пензяк за "закладки" в Самаре получил почти 10 лет колонии В Самаре оставили в силе приговор экс-адвокату Айтасову, обещавшему "договориться" с судом В Самаре вынесли приговор экс-дознавателю полиции за взятку

Суды Происшествия

Два организатора нарколаборатории получили крупные сроки в Самарской области

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд вынес приговор двум мужчинам, которых признали виновными в создании нарколаборатории. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Подозреваемых: Е. Рыженкова и А. Байрака задержали в Борском районе. Правоохранители нашли там частный дом, переоборудованный под нарколабораторию. У подозреваемых изъяли 117 кг наркотика альфа-PVP, более 1,5 тыс. л наркосодержащей жидкости и оборудование для изготовления "синтетики".

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Производство наркотиков, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

Суд приговорил Рыженкова к 21 году лишения свободы, а Байрака — к 17 годам. Оба отправятся в колонию строгого режима.

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1