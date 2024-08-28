Два организатора нарколаборатории получили крупные сроки в Самарской области

Самарский областной суд вынес приговор двум мужчинам, которых признали виновными в создании нарколаборатории. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Подозреваемых: Е. Рыженкова и А. Байрака задержали в Борском районе. Правоохранители нашли там частный дом, переоборудованный под нарколабораторию. У подозреваемых изъяли 117 кг наркотика альфа-PVP, более 1,5 тыс. л наркосодержащей жидкости и оборудование для изготовления "синтетики".

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Производство наркотиков, совершенное организованной группой в особо крупном размере").

Суд приговорил Рыженкова к 21 году лишения свободы, а Байрака — к 17 годам. Оба отправятся в колонию строгого режима.