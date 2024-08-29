Уголовное дело об отчуждении земель парка 60-летия Советской власти признали законным

Областной суд отказал в удовлетворении жалобы ООО "Лагуна". Компания пыталась оспорить возбуждение уголовного дела о мошенничестве при отчуждении земель парка им. 60-летия Советской власти в Самаре. Однако действия следователя признали законными.

О возбуждении уголовного дела стало известно в марте 2024 года. Как сообщала региональная прокуратура, в 1982 г. решением исполнительного комитета Куйбышевского городского совета народных депутатов участок был изъят из земель Гослесфонда и передан для строительства парка культуры и отдыха. С 1991 г. право бессрочного пользования земельным участком перешло к Ассоциации содействия социальным программам общества, в состав которой вошли 20 областных предприятий и организаций.

"В нарушение условий предоставления участка ассоциацией, а впоследствии и коммерческой организации, ставшей ее правопреемником, на землях лесного фонда осуществлялась деятельность, не связанная со строительством парка. В результате к 2013 г. территория площадью 165 га была собственником поделена и частями распродана", — рассказали в прокуратуре.

Сейчас около 25 гектаров в парке принадлежит ООО "Лагуна", аффилированной Бенику Айвазяну. Компания планировала застроить эту территорию высотками. Однако власти сменили зонирование территории, что сделало строительство на ней невозможным.

Постановление о возбуждении уголовного дела "Лагуна" сначала пыталась оспорить в Кировском районном суде, но ей отказали. Апелляция также встала на сторону правоохранителей.

"Следователь обладал необходимыми полномочиями, имеются повод и основание к возбуждению уголовного дела, а также отсутствуют обстоятельства, исключающие производство по делу", — сообщили в суде.