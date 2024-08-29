Еще в одном городе Самарской области запретят продавать алкоголь

Правительство Самарской области зону действия запрета на продажу алкоголя в День знаний. Теперь в нее входит и Тольятти.
"Установить 2 сентября с 8:00 до 23:00 полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Тольятти", — говорится в документе.
Ранее аналогичный запрет ввели в Самаре. Вероятно, в скором времени он распространит свое действие и на сельские районы.
Последние комментарии
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.