16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Еще в одном городе Самарской области запретят продавать алкоголь Вячеслав Федорищев провел встречу с замглавы Кинеля Вячеславом Тимошенко Вячеслав Федорищев провел встречу с главой Сызранского района Владимиром Егоровым Богатовский район возглавил Михаил Чернов И.о. главы Сызрани назначен Сергей Володченков

Муниципалитеты Власть и политика

Еще в одном городе Самарской области запретят продавать алкоголь

ТОЛЬЯТТИ. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство Самарской области зону действия запрета на продажу алкоголя в День знаний. Теперь в нее входит и Тольятти.

"Установить 2 сентября с 8:00 до 23:00 полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Тольятти", — говорится в документе.

Ранее аналогичный запрет ввели в Самаре. Вероятно, в скором времени он распространит свое действие и на сельские районы.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

GameG Зимбельман 20 июня 2023 14:54 Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

Ну и дела. Жаль (нет)

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1