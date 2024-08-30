Мэрия одобрила сокращение парковок для ЖК рядом с фабрикой "Россия"

Администрация Самары согласовала отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на трех участках на проспекте Кирова общей площадью 5 тыс. кв. Метров — рядом с фабрикой "Россия". Постановление подписала глава города Елена Лапушкина.

ЖК на площадке уже возводят. Застройщик — ООО "Вираж-Спецстрой". Компания ранее уже пыталась добиться аналогичного разрешения, но на обустройство 0,16 парковочного места на 1 квартиру. Однако тогда мэрия ей отказала.

После этого "Вираж-Спецстрой" скорректировал проект и попросил согласовать обустройство 0,3 парковочных места на 1 квартиру. Это городская администрация и одобрила.