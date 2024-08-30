Мэрия одобрила сокращение парковок для ЖК рядом с фабрикой "Россия"

Администрация Самары согласовала отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на трех участках на проспекте Кирова общей площадью 5 тыс. кв. Метров — рядом с фабрикой "Россия". Постановление подписала глава города Елена Лапушкина.
ЖК на площадке уже возводят. Застройщик — ООО "Вираж-Спецстрой". Компания ранее уже пыталась добиться аналогичного разрешения, но на обустройство 0,16 парковочного места на 1 квартиру. Однако тогда мэрия ей отказала.
После этого "Вираж-Спецстрой" скорректировал проект и попросил согласовать обустройство 0,3 парковочных места на 1 квартиру. Это городская администрация и одобрила.
Последние комментарии
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция