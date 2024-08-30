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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре утвердили новый план повышения тарифов на холодную воду

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный департамент ценового и тарифного регулирования издал новый приказ о тарифах на холодное водоснабжение и водоотведение в Самаре — для потребителей "Самарских коммунальных систем". В нем обозначен новый план повышения цен до 2027 года.

Фото: Самарские коммунальные системы

Как и планировалось ранее, следующая индексация тарифов состоится 1 июля 2025 года. Холодное водоснабжение подорожает с 44,88 до 49,02 руб. за кубометр, водоотведение с 25,52 до 26,59 руб. за кубометр.

В 2026 г. тарифы увеличат также в июле. Но сумма будет меньше, чем анонсировали ранее. Кубометр холодной воды будет стоить не 53,41 рубля, а 52,54 рубля. Тариф на водоотведение составит 27,3 рубля, а не 27,66 рубля. Действовать они будут до 31 декабря 2026 г.

Гид потребителя

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