В Самаре утвердили новый план повышения тарифов на холодную воду

Региональный департамент ценового и тарифного регулирования издал новый приказ о тарифах на холодное водоснабжение и водоотведение в Самаре — для потребителей "Самарских коммунальных систем". В нем обозначен новый план повышения цен до 2027 года.

Как и планировалось ранее, следующая индексация тарифов состоится 1 июля 2025 года. Холодное водоснабжение подорожает с 44,88 до 49,02 руб. за кубометр, водоотведение с 25,52 до 26,59 руб. за кубометр.

В 2026 г. тарифы увеличат также в июле. Но сумма будет меньше, чем анонсировали ранее. Кубометр холодной воды будет стоить не 53,41 рубля, а 52,54 рубля. Тариф на водоотведение составит 27,3 рубля, а не 27,66 рубля. Действовать они будут до 31 декабря 2026 г.