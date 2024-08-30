В Самаре утвердили новый план повышения тарифов на холодную воду

Региональный департамент ценового и тарифного регулирования издал новый приказ о тарифах на холодное водоснабжение и водоотведение в Самаре — для потребителей "Самарских коммунальных систем". В нем обозначен новый план повышения цен до 2027 года.
Как и планировалось ранее, следующая индексация тарифов состоится 1 июля 2025 года. Холодное водоснабжение подорожает с 44,88 до 49,02 руб. за кубометр, водоотведение с 25,52 до 26,59 руб. за кубометр.
В 2026 г. тарифы увеличат также в июле. Но сумма будет меньше, чем анонсировали ранее. Кубометр холодной воды будет стоить не 53,41 рубля, а 52,54 рубля. Тариф на водоотведение составит 27,3 рубля, а не 27,66 рубля. Действовать они будут до 31 декабря 2026 г.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!