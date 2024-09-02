В Самаре ликвидируют муниципальную управляющую компанию

Мэрия Самары опубликовала постановление о ликвидации муниципального предприятия "Жилсервис". Организация работала как управляющая компания, обслуживая более 400 домов в центре города и поселке Зубчаниновка.

В постановлении указано, что причиной ликвидации стали новые требования федерального законодательства, согласно которым МП, работающие на конкурентных рынках, должны быть реорганизованы или ликвидированы. Мэрия выбрала второй вариант ради "повышения эффективности использования муниципального имущества".

За процедуру ликвидации "Жилсервиса" будет отвечать департамент управления имуществом. Процедуру хотят проводить за счет МП и завершить до 30 сентября 2024 г. Затраты оценили в 23 млн рублей.

Также планируют ликвидировать МП "Пассажиравтотранс", которое отвечало за автобусные перевозки, но последние 6 лет фактически не работало.