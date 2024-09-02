41 пьяного водителя поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 30 августа по 1 сентября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 41 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же во время рейдов выявили более 1300 различных нарушений ПДД. Так, 17 человек сели за руль без водительских удостоверений, 193 нарушили правила тонировки, 154 — проигнорировали ремни безопасности. Еще 37 автомобилистов неправильно перевозили детей.
Кроме того, 28 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 34 раза.
Последние комментарии
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.