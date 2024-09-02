41 пьяного водителя поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 30 августа по 1 сентября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 41 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же во время рейдов выявили более 1300 различных нарушений ПДД. Так, 17 человек сели за руль без водительских удостоверений, 193 нарушили правила тонировки, 154 — проигнорировали ремни безопасности. Еще 37 автомобилистов неправильно перевозили детей.

Кроме того, 28 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 34 раза.