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Происшествия

41 пьяного водителя поймали за три дня в Самарской области

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 30 августа по 1 сентября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции остановили 41 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего же во время рейдов выявили более 1300 различных нарушений ПДД. Так, 17 человек сели за руль без водительских удостоверений, 193 нарушили правила тонировки, 154 — проигнорировали ремни безопасности. Еще 37 автомобилистов неправильно перевозили детей.

Кроме того, 28 водителей не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 34 раза.

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