В апелляции начинают пересматривать приговор сыну замминистра МВД Зубову

Самарский областной суд 2 сентября начинает рассматривать жалобы по делу сына замминистра МВД Денису Зубову, а также президенту мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорю Карпову и бывшему директору ООО "МО ТНП" Василию Ермакову.

Как пояснили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе облсуда, речь идет о рассмотрении жалоб на приговор. На сайте суда Кировского района Самары есть отметки, что жалобы подавали и представители прокуратуры, и адвокаты.

Напомним, 11 февраля 2022 г. Зубова, Ермакова и Карпова задержали в самарском ТЦ "Вива Лэнд". Их обвинили в даче взятки 18 млн руб. сотруднику ФСБ. По версии следствия, силовику предложили "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП", расположенную в с. Богатое. Предположительно, за общее покровительство обещали разовую выплату 18 млн руб. и далее по 5 млн руб. ежемесячно. Судебное следствие по делу проходило в закрытом режиме. В итоге Ермакова приговорили к восьми годам со штрафом в 36 млн руб., Зубова — к семи годам со штрафом в 18 млн, Карпова — к семи годам без штрафа. Отбывать наказание им всем предстоит в колонии строгого режима. Уточнялось, что в назначенные сроки заключения зачтется время, проведенное подсудимыми под арестом.

Интересно, что Карпов и Ермаков ранее уже становились фигурантами других криминальных эпизодов. Так, в биографии Карпова есть судимость за незаконное предпринимательство, полученная в 2016 году. Он вывозил нефть с месторождения под видом технической воды и сдавал ее на базу "ТНП". Материалы того дела собирали сотрудники ФСБ. Ермаков как руководитель "ТНП" представлял компанию в громком деле о взятках сотрудникам ФСБ. В 2018 г. три полковника-чекиста — Сергей Гудованый, Павел Чермашенцев и Александр Переточкин — получили крупные сроки за 118 млн руб., которые им передавали посредники за крышевание компании.