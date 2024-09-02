Стартовал прием заявок на Национальную премию "Наследие дороже". Подать заявку можно до 31 октября 2024 года. Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

В национальной премии "Наследие дороже" предусмотрено шесть номинаций. Две из них — для бизнеса: "Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 миллионов рублей" и "Бережная реновация. Проекты стоимостью свыше 10 миллионов рублей", две — для представителей общественных и волонтерских проектов: "Эффективный фандрайзинг" и "Креативный подход".

Есть премия и для представителей органов власти "Не сноси и сохрани", в которой можно выдвинуть наиболее эффективного и результативного представителя власти.

Последняя номинация — "Личный вклад" будет присуждаться Организаторами премии и членами Экспертного жюри предпринимателям, инвесторам, общественным деятелям, история которых демонстрирует их высокую мотивацию, а также личный вклад в дело сохранения и восстановления исторического наследия.

Подробнее о премии, условия участия и подача заявок здесь.

Два месяца будет вестись сбор заявок, далее экспертная работа. В январе в Москве состоится церемония награждения участников Национальной премии "Наследие дороже".

Актуальность создания специальной премии обусловлена тем, что в России четверть от более чем 150 000 объектов культурного наследия и 100 000 выявленных памятников находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, исторические объекты, не являющиеся ОКН, уничтожаются устрашающими темпами: каждый день в России в среднем сносится пять исторических домов.