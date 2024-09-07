В Самаре ночью на Московском шоссе женщина погибла под колесами "пятерки"

В ночь на субботу, 7 сентября, в Самаре на Московском шоссе автомобиль ВАЗ-2105 насмерть сбил женщину.

По предварительным данным Госавтоинспекции, примерно в 0:50 в районе ЖК "Москва" 66-летняя женщина попыталась перейти дорогу в неустановленном месте. Однако она попала под вазовскую "пятерку", ехавшую в сторону ул. Советской Армии. Женщина скончалась на месте ДТП.

Ранее в соцсетях появлялась информация, что погибшая могла быть гостьей свадебного торжества.