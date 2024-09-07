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Преступления Происшествия

Мужчина, хранивший семь артиллерийских снарядов, попал под уголовное дело

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отделом МВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов в отношении 43-летнего местного жителя, сообщает mvdmedia.ru.

Фото: mvdmedia.ru

Преступление выявлено при отработке оперативной информации. По месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли семь артиллерийских снарядов. В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области установили, что в снарядах находился тротил массой 741 грамм.

Как выяснилось, мужчина случайно нашел брошенные ржавые предметы, похожие на боеприпасы, и решил забрать себе, чтобы в дальнейшем сдать их в пункт приема металлолома.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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