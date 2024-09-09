Житель Самарской области попался на краже и дал ложные показания

В Самарской области суд вынес приговор 41-летнему жителю Похвистневского района, которого признали виновным в кражу и дачу ложных показаний. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В сентябре 2022 г. у 47-летняя женщина потеряла мобильник, а позже с ее счета списали 31 тыс. рублей. Вскоре задержали подозреваемого, он признался, что специально подсел к потерпевшей на лавочку и незаметно украл ее телефон. Оказалось, что на гаджете не было пароля. Поэтому он перевел себе деньги через банковское приложение. Кроме того, в тот же день, злоумышленник позволил своему приятелю перевести со счета жертвы 3 тыс. рублей. Когда мужчину задержали, он решил выгородить друга и дал ложные показания, якобы это он сам перевел деньги другу.

В результате за оба преступления суд назначил мужчине год и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима за кражу, а также четыре месяца исправительных работ — за дачу ложных показаний. Его приятель получил 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.