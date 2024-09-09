В суд передано дело самарца, обвиняемого в убийстве знакомого

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 15 мая пьяный мужчина в процессе бытовой ссоры избил знакомого. ЧП произошло на ул. Запорожской. Как установила экспертиза, погибшему нанесено не менее шести ударов руками и ногами.

"В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает ведомство.