На Станкозаводе пройдет лекция "Дом промышленности: история, архитектура, судьба"

В среду, 11 сентября, в 18:30 в рамках проекта "ЗИМфест. Наследие модернизма" состоится лекция об истории одного из самых известных в Самаре памятников конструктивизма. Она пройдет в центре труда и отдыха "Станкозавод".

Дом промышленности - одно из самых масштабных общественных зданий Самары рубежа 1920-1930-х. Автор проекта Василий Сухов отразил в нем современные тенденции в архитектуре и строительстве того времени. Несмотря на то что проект не был реализован полностью, а в 1960-х здание подверглось реконструкции, памятник архитектуры до сих пор впечатляет своим модернистским внешним обликом.

На лекции историка архитектуры Армена Арутюнова гости узнают об истории проектирования, строительства и последующих реконструкций Дома промышленности, о зодчих, которые работали над ним, а также о судьбе конструктивистского гиганта, расположенного в самом сердце исторического центра города.

Лекция пройдет на крыше центра труда и отдыха "Станкозавод" с которой открывается лучший вид на Дом промышленности.

Регистрация на лекцию по ссылке.