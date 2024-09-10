Дело о жестоком убийстве Екатерины Карась в центре Самары начнут рассматривать в октябре

Судья Самарского областного суда Лия Пирожкова назначила на 4 октября первое заседание по делу уроженца Таджикистана Гиесджонзоды Амирхамзы. Его обвиняют в убийстве эффектной блондинки Екатерины Карась при свете дня в центре Самары.

Предварительное заседание по делу (в закрытом режиме) прошло 6 сентября. Окончательное обвинение уроженцу Таджикистана предъявили по п. б, в ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой") и п. з ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Напомним, 3 июля 2023 г. на ул. Водников в Самаре выбросили из машины с перерезанным горлом молодую женщину. Все происходило засветло на глазах у людей. Пострадавшую пытались спасти медики, но не смогли. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200 - машина принадлежала убитой. Вскоре внедорожник нашли во дворе на ул. Самарской. В тот же вечер задержали подозреваемого - Гиесджонзода Амирхамзу. Он успел покинуть Самарскую область и попался в районе Казани.

По версии следствия, Екатерина Карась пыталась продать Toyota Land Cruiser 200 на сайте объявлений. Амирхамза хотел заполучить авто и перепродать в Казани. Он звонил по объявлениям о продаже дорогих машин и сначала попадал на мужчин. Предлагал поездить за городом, чтоб посмотреть, как "тачка" ведет себя не в "городских условиях". Мужчины подозревали неладное и отказывались. А с Екатериной разговор завязался. Амирхамза и Екатерина Карась вместе ездили в РЭО и даже попали на камеры видеонаблюдения. Но деньги за авто "покупатель" отдавать не планировал, вместо этого перерезал женщине горло и выбросил ее из машины.

Екатерина была невесткой якутского миллиардера Александра Карася. Он возглавлял группу компаний "Янтарь" и сам подпал под следствие. В 2023 г. Симоновский районный суд Москвы стал рассматривать уголовное дело об организации преступного сообщества, в которое, по версии следствия, входили глава рухнувшего тольяттинского "Фиа-Банка" Александр Носорев, Александр Карась, Павел Атаджанов, Денис Безрученко, Михаил Колотушкин, Алексей Кудря, Оксана Кудря, Антон Седых, Андрей Скопинцев и бывший начальник отдела по контролю за оборотом драгметаллов дальневосточной полиции Сергей Иконников. Предполагается, что в Якутии на неразрешенных участках они добывали драгметаллы.