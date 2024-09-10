Сиделец колонии в Новокуйбышевске получил новый срок за наркотики в пачке томатного сока

В Новокуйбышевске суд вынес приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняли в попытке приобрести наркотик в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, заключенный ИК-3 ждал посылку с продуктами. Однако сотрудники колонии при осмотре нашли наркотик в пачке томатного сока.
Теперь суд назначил сидельцу с учетом рецидива три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.
Уголовное дело человека, передавшего наркотик, выделено в отдельное производство.
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