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Суды Происшествия

Сиделец колонии в Новокуйбышевске получил новый срок за наркотики в пачке томатного сока

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске суд вынес приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняли в попытке приобрести наркотик в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, заключенный ИК-3 ждал посылку с продуктами. Однако сотрудники колонии при осмотре нашли наркотик в пачке томатного сока.

Теперь суд назначил сидельцу с учетом рецидива три с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело человека, передавшего наркотик, выделено в отдельное производство.

Гид потребителя

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