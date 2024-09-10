Сиделец колонии в Новокуйбышевске получил новый срок за наркотики в пачке томатного сока

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В Новокуйбышевске суд вынес приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняли в попытке приобрести наркотик в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.