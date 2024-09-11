Дома до 23 этажей: мэрия Самары согласовала облик застройки на ул. Вольской, 40

Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик застройки на ул. Вольской, 40. Соответствующее решение опубликовано на сайте горадминистрации.
Согласно документу, ООО "Донстрой", которое ранее получило эту площадку в рамках конкурса, планирует построить на ней жилые дома 17-23 этажей с паркингами и встроенным нежилыми помещениями. Общая площадь объектов составит 74,3 тыс. кв. м.
Напомним, по адресу ул. Вольская, 40 находилась школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2000-х здание передали Самарской академии государственного и муниципального управления, которая занимала его до 2012 года. Затем объект был заброшен и снесен.
В 2022 г. было объявлено о планах реализовать на данной территории площадью почти 33 тыс. кв. м масштабный инвестпроект. Был организован конкурс по определению инвестора, который, получив участок, должен был предоставить жилье дольщикам КО СРО ОООИ "Единство", ООО "Самарагорстрой", ЗАО "Гагаринец", ООО "Проспект-Инвестстрой" и других застройщиков.
Победителем конкурса было объявлено ООО "Донстрой" Анатолия Давидюка (бенефициар ГК "Новый Дон"). Компания взяла на себя обязательство предоставить дольщикам 5,7 тыс. км. м жилья в 2022-2023 годах.
Пока работы на данной территории не начаты. В августе прошлого года мэрия разрешила "Донстрою" отклониться от предельных параметров разрешенного строительства на участке площадью 14988 кв. м, находящемся ближе к ул. Средне-Садовой. Именно для этого участка согласован архитектурно-градостроительный облик застройки.
А по еще двум участкам площадью 17955 кв. м и 83 кв. м застройщик получил отказ. В мэрии сослались на то, что они находятся в территориальной зоне Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения), в которой Правила землепользования и застройки не предусматривают возможность высотной застройки.
Последние комментарии
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области