Дома до 23 этажей: мэрия Самары согласовала облик застройки на ул. Вольской, 40

Мэрия Самары согласовала архитектурно-градостроительный облик застройки на ул. Вольской, 40. Соответствующее решение опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно документу, ООО "Донстрой", которое ранее получило эту площадку в рамках конкурса, планирует построить на ней жилые дома 17-23 этажей с паркингами и встроенным нежилыми помещениями. Общая площадь объектов составит 74,3 тыс. кв. м.

Напомним, по адресу ул. Вольская, 40 находилась школа-интернат №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2000-х здание передали Самарской академии государственного и муниципального управления, которая занимала его до 2012 года. Затем объект был заброшен и снесен.

В 2022 г. было объявлено о планах реализовать на данной территории площадью почти 33 тыс. кв. м масштабный инвестпроект. Был организован конкурс по определению инвестора, который, получив участок, должен был предоставить жилье дольщикам КО СРО ОООИ "Единство", ООО "Самарагорстрой", ЗАО "Гагаринец", ООО "Проспект-Инвестстрой" и других застройщиков.

Победителем конкурса было объявлено ООО "Донстрой" Анатолия Давидюка (бенефициар ГК "Новый Дон"). Компания взяла на себя обязательство предоставить дольщикам 5,7 тыс. км. м жилья в 2022-2023 годах.

Пока работы на данной территории не начаты. В августе прошлого года мэрия разрешила "Донстрою" отклониться от предельных параметров разрешенного строительства на участке площадью 14988 кв. м, находящемся ближе к ул. Средне-Садовой. Именно для этого участка согласован архитектурно-градостроительный облик застройки.

А по еще двум участкам площадью 17955 кв. м и 83 кв. м застройщик получил отказ. В мэрии сослались на то, что они находятся в территориальной зоне Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения), в которой Правила землепользования и застройки не предусматривают возможность высотной застройки.