Доверчивая пенсионерка из Самары отдала мошенникам 1,2 млн рублей

В Самаре жертвой кибермошенников стала 76-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Пенсионерке позвонил якобы представитель "брокерской компании" и предложил хороший доход.
Заключив договор с мошенниками, пожилая женщина внесла стартовый капитал в размере 100000 рублей. Спустя неделю она смогла вывести "прибыль" в размере 20000 р., что убедило ее в гарантии дальнейшего заработка. Доверие вызвало и то, что финансовые операции отражались в личном кабинете.
Далее счет необходимо было еще пополнить для более существенного дохода, что потерпевшая и сделала. После ряда пополнений на общую сумму около 1200000 р. сотрудник "брокерской фирмы" перестал выходить на связь. Деньги и "прибыль" вывести со счета уже не удалось. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек