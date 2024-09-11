Доверчивая пенсионерка из Самары отдала мошенникам 1,2 млн рублей

В Самаре жертвой кибермошенников стала 76-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерке позвонил якобы представитель "брокерской компании" и предложил хороший доход.

Заключив договор с мошенниками, пожилая женщина внесла стартовый капитал в размере 100000 рублей. Спустя неделю она смогла вывести "прибыль" в размере 20000 р., что убедило ее в гарантии дальнейшего заработка. Доверие вызвало и то, что финансовые операции отражались в личном кабинете.

Далее счет необходимо было еще пополнить для более существенного дохода, что потерпевшая и сделала. После ряда пополнений на общую сумму около 1200000 р. сотрудник "брокерской фирмы" перестал выходить на связь. Деньги и "прибыль" вывести со счета уже не удалось. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.